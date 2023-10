Università: Conte a presidio studenti contro caro affitti a piazza Montecitorio, “battaglia giusta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fuori dalla Camera dei deputati, in piazza Montecitorio, gli studenti continuano la loro mobilitazione contro il caro-affitti. “Una battaglia giusta, sacrosanta, che il Movimento 5 stelle ha sostenuto sin dal principio, portando dentro al Parlamento la voce di tanti ragazzi”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Oggi sono passato a trovarli al presidio, dove hanno piantato le loro tende, insieme a una delegazione di nostri parlamentari. Abbiamo parlato a lungo, ho ascoltato le loro richieste, le loro urgenze per un Paese che cambi passo combattendo precarietà e sfruttamento, rimettendo al centro sanità, istruzione e ricerca, lavoro stabile, retribuito dignitosamente. Il loro futuro dipende da quello che facciamo oggi, tutti noi. Insieme. Non ci sottrarremo alle nostre responsabilità”, aggiunge. (Rin)