Lazio: Crea (LcR), su Giudici di Pace da Regione aiuto concreto

- Oggi "quest'Aula ha inviato un segnale concreto al mondo della giustizia, segnale rivolto non solo agli avvocati ma a tutti gli operatori della giustizia e a tutti quei cittadini che decidono di rivolgersi ai giudici di pace, presso i Comuni". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio della lista Civica Rocca, Luciano Crea, in merito all'approvazione della proposta di legge che stanzia fondi per le spese di mantenimento e di funzionamento dei Giudici di Pace nei Comuni del territorio regionale. "I luoghi dei giudici di pace - continua Crea – destano grande preoccupazione in quanto non sono, per usare un eufemismo, all'altezza del compito fondamentale che svolgono. Per questo abbiamo stabilito di sostenere i Comuni laziali, che si sono presi la responsabilità di ospitare i giudici di pace, verso quell'efficienza, efficacia e qualità della giustizia che i cittadini di questa regione meritano", conclude Crea. (Com)