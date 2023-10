Fisco: Bernini, rientro prof e ricercatori è priorità, bonus non cambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il bonus per il rientro in Italia di professori universitari e ricercatori non cambia. “I provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri non modificano il regime applicabile a professori e ricercatori, come ho espressamente richiesto in sede di governo". Così, in una nota, il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "L’attrattività delle eccellenze accademiche andate all'estero negli scorsi anni è e rimane una mia priorità. Per questo la norma è rimasta invariata e verrà mantenuta in futuro. Altre interpretazioni sono del tutto strumentali", aggiunge il ministro. L’agevolazione fiscale attualmente in vigore prevede una esenzione dalla tassazione del 90 per cento degli emolumenti percepiti nei cinque periodi di imposta successivi al trasferimento in Italia. In sostanza, solo il 10 per cento a della retribuzione percepita in un anno concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo. "Si tratta di una misura importante che ha consentito di migliorare la competitività del nostro Paese", conclude il ministro. (Rin)