Medio Oriente: Organizzazione per la cooperazione islamica accusa Israele per raid su ospedale a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) ha denunciato la comunità internazionale per la sua “impunità” nella guerra a Gaza. In una dichiarazione pubblicata dopo una riunione d'emergenza dei ministri degli Esteri dell'organizzazione, Gedda, l'Oic accusa Israele per l'attacco all'ospedale arabo al Ahli di Gaza, che secondo il ministero della Sanità di Gaza ha ucciso 471 persone, e afferma di “deplorare le posizioni internazionali che sostengono la brutale aggressione contro il popolo palestinese e garantiscono l’impunità a Israele, approfittando dei doppi standard che forniscono copertura alla potenza occupante”. (Res)