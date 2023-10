Forza Italia: incontro tra segretario Tajani ed ex parlamentari, “squadra si allarga"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, su iniziativa dell'ex senatore e sottosegretario Massimo Baldini, si è svolto un incontro, presso la sala Colletti alla Camera, tra il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, il presidente del gruppo alla Camera, Paolo Barelli, e tantissimi ex parlamentari azzurri che hanno ricoperto in passato ruoli istituzionali di rilievo, quali ministri, viceministri, sottosegretari e presidenti di commissioni parlamentari. Così in una nota dell'Ufficio Stampa di Forza Italia. Erano presenti anche magistrati, docenti, imprenditori, tutti insieme nel segno di un partito che è l'unico riferimento dei moderati. Si è trattato di una riunione molto proficua, con persone che hanno militato per anni nel partito e che hanno accolto con grande entusiasmo l'invito del segretario nazionale Tajani a dare ancora il proprio contributo per fare crescere Forza Italia sul piano politico e rispetto all'azione di governo. Alla squadra, che sarà coordinata da Massimo Baldini, si aggiungeranno presto altri autorevoli e prestigiosi nomi. (Rin)