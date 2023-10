Terzo Polo: Paita, da domani Azione e Iv strade diverse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani i gruppi di Italia viva e Azione “prenderanno strade diverse”. Così in una nota Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. “La decisione è politica. Non c’è nessun elemento economico in questa decisione, ma c’è solo la valutazione politica. Calenda ha deciso di rompere il terzo polo e di dividere le strade elettorali. Di conseguenza i gruppi parlamentari saranno divisi. I residui finanziari del passato saranno divisi sulla base degli accordi firmati a inizio legislatura che già disciplinavano la possibilità della divisione dei gruppi. Dunque non vi è alcun elemento ostativo di natura economica, come rilanciato in queste ore dalle veline di Azione. Invito per una volta il senatore Calenda a essere all’altezza della situazione e non polemizzare sui cavilli. La sua telenovela ha stancato tutti. La volontà politica è chiara, le norme sono chiare: ciascuno vada avanti per la sua strada senza paura”, conclude Paita. (Rin)