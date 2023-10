Viabilità: Aspi, su A4 temporaneamente chiuso tratto tra Bergamo e Seriate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade rende noto che dopo le 19, sulla A4 Milano-Brescia è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni, per permettere le necessarie operazioni di ripristino di un traliccio posizionato in un'area esterna adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato non si registrano turbative alla circolazione. Chi viaggia in direzione Brescia deve uscire a Bergamo e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A4 alla stazione di Seriate. Percorso inverso per chi viaggia in direzione di Milano. (Com)