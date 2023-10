Medio Oriente: Giordania, summit con Biden cancellato in attesa di un contesto più favorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Amman hanno cancellato il summit su Gaza con i leader di Stati Uniti, Egitto e Autorità nazionale palestinese (Anp) al fine di “creare un contesto favorevole, che consenta di gestire al meglio la situazione derivante dal conflitto tra Israele e Hamas”. Lo ha detto il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, in una intervista con l’emittente “Cnn”, aggiungendo che la cancellazione del summit è stata decisa dopo che centinaia di persone hanno perso la vita a seguito della distruzione di un ospedale a Gaza City. “Abbiamo discusso a lungo con le autorità statunitensi, riconoscendo l’importanza del coinvolgimento diretto dei leader: alla luce delle circostanze attuali, abbiamo convenuto che al momento sarebbe meglio rimandare un intervento dei presidenti, dal momento che il pubblico avrebbe aspettative elevate in merito ad una decisione che ponga fine al conflitto”, ha spiegato, aggiungendo che allo stato attuale una decisione simile non è prevista. (Was)