Medio Oriente: Biden in Israele conferma sostegno a Netanyahu ma invia aiuti ai palestinesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio a Israele è chiaro: Biden ribadisce la ferma solidarietà da parte degli Stati Uniti, ma chiede anche che la risposta a Hamas non sia eccessiva e non rischi di trasformare la crisi in corso in una guerra regionale, né di danneggiare le relazioni tra Washington e i suoi alleati arabi nella regione. “La grande maggioranza dei palestinesi non è Hamas, e Hamas non rappresenta il popolo palestinese. Hamas usa famiglie innocenti come scudi umani, mette centri di comando e armi in aree residenziali. Anche il popolo palestinese sta soffrendo enormemente”, ha detto il presidente Usa. Biden ha quindi annunciato di aver raggiunto un accordo con le autorità israeliane per la consegna di aiuti umanitari per 100 milioni di dollari nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania attraverso il valico di Rafah, tra l’exclave palestinese e l’Egitto. (segue) (Was)