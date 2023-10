Medio Oriente: Biden in Israele conferma sostegno a Netanyahu ma invia aiuti ai palestinesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle prospettive politiche, Biden ha indicato l’intenzione di proseguire sulla strada degli Accordi di Abramo, inaugurata dal suo predecessore Donald Trump. Gli Stati Uniti, ha detto, continueranno a lavorare “per una maggiore integrazione di Israele con i suoi vicini”, in riferimento soprattutto all’accordo per la normalizzazione delle relazioni tra lo Stato ebraico e l’Arabia Saudita su cui l’amministrazione Biden sta lavorando da tempo. “Questi attacchi – ha aggiunto – hanno solo rafforzato il mio impegno, la mia determinazione e la mia volontà a concludere quel lavoro”. Quanto alla questione israelo-palestinese, Biden ha ribadito il suo sostegno alla soluzione a due Stati. La coscienza di Paesi come gli Stati Uniti e Israele, secondo il capo della Casa Bianca, “non si misura dall’esempio del potere, ma dal potere dell’esempio”. “Dobbiamo continuare a perseguire la pace. Dobbiamo continuare a perseguire un percorso che porti Israele e il popolo palestinese a vivere in sicurezza, in dignità e in pace. Per me, questo significa una soluzione a due Stati”. (Was)