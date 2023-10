Libia: presidente Alto consiglio di Stato Takala incontra consigliere sicurezza nazionale Abu Shanaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto consiglio di Stato della Libia, Muhammad Takala, ha incontrato il Consigliere per la sicurezza nazionale, Ibrahim Abu Shanaf, per discutere delle difficoltà che potrebbero presentarsi nello svolgimento del processo elettorale. Lo ha riferito l’Alto consiglio di Stato su Facebook, secondo il quale i due hanno discusso delle modalità per superare le eventuali difficoltà e della posizione dell’Alto consiglio di stato sugli esiti del Comitato 6+6. Al centro del colloquio anche la questione della sicurezza ai confini meridionali e l’impatto sull'arrivo dei migranti irregolari. Durante l'incontro, Takala ha sottolineato la necessità di raggiungere un accordo e un consenso su "un'ampia base" per arrivare alle elezioni presidenziali e parlamentari. (Lit)