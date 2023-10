Medio Oriente: Crosetto, evitare che giusta reazione d'Israele abbia come vittime civili innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna evitare che la giusta reazione di Israele nei confronti di una organizzazione terroristica, com'è da sempre Hamas, abbia come vittime non collaterali, ma in questo caso quasi uniche, delle persone innocenti, dei palestinesi che sono utilizzati come scudi umani non solo oggi, ma da sempre. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto alla trasmissione "Cinque minuti" in onda questa sera su Rai1. "Il tema è guardare a quello che è successo. Sono morti dei bambini, degli uomini e delle donne innocenti. Credo che l'Occidente e il mondo arabo debbano in questo momento buttare acqua sul fuoco, evitare che divampi l'incendio, aprire corridoi umanitari, cercare di portare fuori tutte le persone che vogliono uscire e lasciare che siano solo le forze in campo a scontrarsi, e che non ci sia la possibilità di utilizzare civili innocenti per fare propaganda", ha aggiunto. (Res)