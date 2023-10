Ucraina-Romania: Zelensky riceve Ciolacu, fatto nuovo passo per partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i governi di Ucraina e Romania hanno tenuto il loro primo incontro congiunto a Kiev, segnando “un nuovo importante passo” per il partenariato strategico. Lo ha reso noto su X (ex Twitter) il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando di aver incontrato il premier romeno Marcel Ciolacu. “Abbiamo discusso di ulteriore cooperazione in materia di difesa per proteggere meglio il sud dell’Ucraina, in particolare i porti del Danubio, nonché dei modi per ampliare nuove rotte di esportazione alimentare”, ha scritto il leader dell’Ucraina. “Ho anche ringraziato la Romania per la sua assistenza nell'evacuazione degli ucraini da Israele”, ha concluso Zelensky. (Kiu)