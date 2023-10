Migranti: Serracchiani (Pd), controllo confini Slovenia non è vanto destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Si fa il necessario per aumentare la sicurezza in un momento critico, in una situazione di rischio terrorismo che coinvolge tutta l'Europa, ma non c'è compiacimento se si limita la libertà di transito e si creano disagi per i cittadini italiani. Forse qualcuno si confonde e pensa che così si fermerà la rotta balcanica, ma temo dovrà ricredersi perché ci sono aree del mondo in cui stanno crescendo situazioni di instabilità che spingono a massicce migrazioni. Le misure eccezionali vanno prese quando servono, ma non sono strutturali e questa non è un vanto della destra, al contrario". Lo dichiara la deputata Debora Serracchiani, della segreteria nazionale del Pd, a proposito della decisione del governo Meloni di reintrodurre i controlli alle frontiere interne con la Slovenia. (Rin)