Brasile: modifica composizione diesel fa aumentare produzione bio carburanti nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'aumento della percentuale di biodiesel obbligatorio nella miscela di diesel venduto nel Paese, passata per legge quest'anno dal 10 (B10) al 12 per cento (B12), la produzione brasiliana di biocarburante dovrebbe raggiungere i 7,3 miliardi di litri. E' quanto stima l'Associazione brasiliana delle industrie di oli vegetali (Abiove) in uno studio pubblicato da "Globo Rural", secondo cui se queste quantità dovessero essere confermate, il 2023 si chiuderà con un record delle serie storiche per la produzione di biocarburanti. "Nel 2022 il Brasile ha prodotto 6,3 miliardi di litri di biodiesel. Quest'anno, il nuovo programma di miscelazione ha apportato maggiore prevedibilità agli investimenti del settore. Avremo così un record storico di produzione, che confermerà il Brasile come il terzo produttore di biodiesel al mondo", afferma il direttore affari economici e normativi dell'Abiove, Daniel Amaral. (segue) (Brb)