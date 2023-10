Brasile: modifica composizione diesel fa aumentare produzione bio carburanti nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Abiove ogni punto percentuale in più di biodiesel alla miscelazione genera un aumento di 650 milioni di litri nei volumi di produzione. Con l'adozione della miscela al 13 per cento a partire da marzo 2024 (B13), come da calendario ufficiale del Consiglio nazionale di politica energetica (Cnpe), Abiove calcola che la produzione di biocarburanti raggiungerà gli 8,4 miliardi di litri l'anno prossimo. Il calendario prevede, inoltre, che la miscela salirà al 15 per cento nel 2026. Secondo la Compagnia di ricerca energetica (Epe), il biodiesel brasiliano è in grado di ridurre le emissioni di gas serra almeno dell'80 per cento rispetto al diesel fossile 100 per cento. Inoltre, quando si aumenta la percentuale di biodiesel diminuisce la domanda di importazioni di diesel per il Paese. (Brb)