Germania: “Der Spiegel”, Wagenknecht (La Sinistra) fonderà un partito

- Un nuovo partito verrà fondato da Sahra Wagenknecht, esponente della formazione post-comunista La Sinistra. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che da tempo Wagenknecht e La Sinistra sono in rotta di collisione. La dirigenza dei post-comunisti accusa la propria deputata al Bundestag di non essere fedele alla linea del partito, che condanna l'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Wagenknecht ha replicato sostenendo che La Sinistra ha tradito i propri ideali, rappresentando ormai soltanto una élite di intellettuali, non i lavoratori. Lo scontro è culminato all'inizio di ottobre, quando oltre 50 esponenti di La Sinistra hanno chiesto l'espulsione di Wagenknecht dal partito. Secondo “Der Spiegel”, la deputata post-comunista dovrebbe annunciare nella giornata del 23 ottobre la fondazione dell'associazione “Bsw-Per la ragione e la giustizia”, presentando una bozza di programma. L'acronimo iniziale dovrebbe stare per “Bundnis Sahra Wagenknecht” ossia “Alleanza Sahra Wagenknecht”. Wagenknecht non dovrebbe comunicare l'abbandono di La Sinistra, ma fonti a lei vicine danno per scontata l'uscita. Un partito guidato da Wagenknecht potrebbe portare alla formazione di un fronte “rossobruno”, dati i consensi che l'esponente dei post-comunisti riscuote anche nell'estrema destra. Per esempio, Juergen Elsaesser, direttore del mensile della destra radicale “Compact” ha definito Wagenknecht “la migliore cancelliera” per la Germania e una “candidata per la sinistra e la destra”. (segue) (Geb)