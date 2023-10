Germania: “Der Spiegel”, Wagenknecht (La Sinistra) fonderà un partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo documenti di un servizio segreto occidentale ottenuti dal quotidiano “Washington Post”, la Russia ha elaborato un piano per forgiare un'alleanza tra estrema destra ed estrema sinistra in Germania al fine di destabilizzare il Paese. Alla guida dell'intesa potrebbe esservi la stessa Wagenknecht, che viene da tempo corteggiata da alcuni settori di Alternativa per la Germania (Afd). All'opposizione al Bundestag come La Sinistra, il partito nazionalconservatore è classificato quale sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Secondo i sondaggi, un partito guidato da Wagenknecht potrebbe superare il 20 per cento dei consensi con il sostegno degli elettori di Afd. La deputata di La Sinistra ha respinto ogni ipotesi di collaborazione con i nazionalconservatori e ha smentito come “assurda” la ricostruzione del “Washington Post”, secondo cui Mosca le avrebbe suggerito di allearsi con Afd. A ogni modo, il presidente di questo partito in Turingia, Bjoern Hoecke, ha apertamente invitato Wagenknecht a unirsi alla sua formazione. Allo stesso tempo, Afd nega di aver ricevuto istruzioni da Mosca per la formazione di un'unione con Wagenknecht. Un'ulteriore smentita è giunta dal portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, secondo cui quelle del “Washington Post” sono “falsità al 100 per cento” e la Russia “non ha mai interferito” nella politica tedesca. (Geb)