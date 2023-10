Medio Oriente: Crosetto, mi pare ci siano le condizioni perché l'Egitto possa accogliere i profughi di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha già posizione sociale molto precaria, essendo un Paese fortemente colpito dagli effetti della guerra in Ucraina e dall'aumento del prezzo del grano, ma mi pare che si siano create le condizioni politiche perché possa accogliere gli sfollati provenienti dalla Striscia di Gaza senza avere un impatto a livello interno. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto alla trasmissione "Cinque minuti" in onda questa sera su Rai1. "L'Egitto è stato colpito moltissimo dagli effetti della guerra in Ucraina, perché l'aumento del prezzo del grano in un Paese che ha nel pane il suo principale alimento ha creato una condizione sociale difficile. Se a questo si aggiungono un milione di persone ancora più povere che arrivano è un problema, per cui giustamente (il presidente Abdel Fattah) al Sisi ha paura. Ricordiamo che in ogni nazione araba qualsiasi soffio sul fuoco da parte di Hamas attecchisce, e le manifestazioni stanno crescendo", ha aggiunto il ministro. (Res)