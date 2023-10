Governo: Belloni (Dis) a colloquio a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) Elisabetta Belloni è a Palazzo Chigi per un vertice sulla sicurezza. Su questo fronte, palazzo Chigi ha fatto sapere che il governo italiano ha comunicato la reintroduzione dei controlli delle frontiere interne terrestri con la Slovenia. Il ripristino dei controlli alle frontiere interne, già adottato nell’area Schengen, è stato comunicato dal ministro Piantedosi alla vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, al commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson, alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea Thérèse Blanchet e ai ministri dell’Interno degli Stati membri Ue e dei Paesi associati Schengen. L’intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell’Europa, in particolare dopo l’attacco condotto nei confronti di Israele, ha infatti aumentato il livello di minaccia di azioni violente anche all’interno dell’Unione. La misura verrà attuata dal prossimo 21 ottobre. Ulteriori sviluppi della situazione ed efficacia delle misure verranno analizzati costantemente, nell’auspicio di un rapido ritorno alla piena libera circolazione. (Rin)