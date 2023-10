Usa: Camera, Jordan verso una nuova sconfitta al secondo turno di voti per il nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Jim Jordan rischia di non raggiungere per la seconda volta la soglia di voti necessaria per essere confermato alla presidenza della Camera dei rappresentanti. Il presidente della commissione Giustizia alla camera bassa del Congresso ha bisogno di 217 consensi per confermare la scelta del suo partito per sostituire Kevin McCarthy, e può quindi permettersi di perdere solamente quattro voti. Un numero che, mentre sono in corso le votazioni in aula, è già stato superato. Nella giornata di ieri, Jordan ha ottenuto solamente 200 consensi, non riuscendo a farsi confermare alla presidenza. (Was)