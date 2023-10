Italia-Libano: Meloni riceve patriarca maronita Al Rahi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il cardinale Bechara Boutros al Rahi, patriarca maronita del Libano. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Secondo un comunicato diffuso da Chigi, lo scopo dell’incontro è esaminare le gravi difficoltà che le comunità cristiane, libanesi in particolare, e mediorientali in generale, stanno affrontando da anni. L’attuale crisi innescata dal brutale attacco sferrato da Hamas a Israele non fa che aggravare drammaticamente il quadro, già segnato da forte instabilità, flussi migratori interni e verso l’Europa, impoverimento delle famiglie e minacce alla sicurezza provenienti dalle formazioni estremistiche armate.(Lib)