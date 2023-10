Antimafia: M5s, audizione Salvatore Borsellino conferma necessità comitato stragi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'audizione di oggi di Salvatore Borsellino e dell'avvocato Fabio Repici in commissione parlamentare Antimafia ha esposto con chiarezza qual è il lavoro che la commissione dovrà svolgere: indagare a tutto tondo e in maniera unitaria sulla stagione delle stragi del 1992 e 1993. I fatti drammatici di quel biennio hanno un'unica matrice terroristica ed eversiva, Cosa nostra non ha agito da sola. Bisogna capire una volta per tutte chi ha manomesso i files nel computer di Falcone al ministero della Giustizia, chi ha preso l'agenda rossa di Borsellino, perché si impedì alla magistratura di venire in possesso dei documenti custoditi nella casa di Riina". Lo affermano, in una nota, i componenti del Movimento cinque stelle in commissione Antimafia Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Francesco Castiello, Michele Gubitosa, Luigi Nave e Roberto Scarpinato, che aggiungono: "Bisogna fare luce sulla presenza di terroristi neofascisti in Sicilia nel periodo delle stragi e su quei settori dello Stato e dell'establishment che prima delegittimarono Falcone e Borsellino e poi, in collaborazione con i corleonesi, ebbero un ruolo di primo piano nella realizzazione degli attentati del 92-94 e nel depistaggio delle indagini. La stessa Dia scrisse che dietro gli esecutori mafiosi c'erano menti che avevano dimestichezza con le dinamiche del terrorismo e con i meccanismi della comunicazione di massa. Per fare questo enorme lavoro c'è una sola strada da seguire: istituire nella commissione un apposito comitato sulla stagione delle stragi. Lo ribadiamo perché, come ha evidenziato oggi l'avvocato Repici, è in corso un processo di negazionismo e revisionismo, nel tentativo di scrivere una ricostruzione riduttiva e di comodo di quella stagione".(Com)