Lazio: Simeoni (FI), bene approvazione legge su turismo enogastronomico

- Forza Italia "esprime soddisfazione per l'approvazione della prima legge sulla Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. "Si tratta - aggiunge - di un segnale importante per lo sviluppo del settore agricolo laziale, di enorme importanza per l'economica della regione. Formazione, semplificazione normativa, promozione della qualità e della cultura enogastronomica laziale, sono le direttrici del testo. Fissare alti standard per la qualità dell'offerta, istituendo un Elenco Regionale degli operatori eno ed oleo turistici, formare le giuste professionalità per dare servizi all'altezza, semplificare la burocrazia per imprese e operatori, e valorizzare i prodotti e territorio. La trasformazione e la diversificazione delle aziende agricole rappresenta un orizzonte importante su cui la Regione Lazio deve investire. Ringraziamo l'assessore Righini per il prezioso lavoro svolto", conclude Simeoni.(Com)