+Roma: Rocca, proposta su Ztl fascia verde arrivata ieri da Comune, tecnici a lavoro+

- Sulla Ztl fascia verde "ieri sera abbiamo ricevuto la proposta dal Comune di Roma, ora i tecnici della Regione la stanno esaminando. Si tratta di mantenere in equilibrio dei valori, non è una decisione politica". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. I tecnici dell'Arpa sono al lavoro per valutare tutte le richieste e le proposte di Roma Capitale. A quanto si apprende, tra le proposte inviate dal Campidoglio, il rinvio al 2024 del divieto di accesso alla fascia verde per le automobili diesel Euro 4.(Rer)