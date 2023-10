Decreto Aria: Bonelli (Avs), maggioranza con un blitz impedisce funzioni opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento è stato trasmesso dal Senato il decreto legge sulla qualità dell'aria, un provvedimento importante ma con il quale il governo intende ridurre la capacità di intervento per contrastare l'inquinamento da smog nel nostro paese. La maggioranza nell'arco di mezz'ora ha deciso l'avvio della discussione in Commissione Ambiente fissando la presentazione degli emendamenti per domani mattina alle 9:30". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che aggiunge: "Questa è semplicemente una follia, un vero e proprio blitz che rende sempre più impossibile l'esercizio dell'attività parlamentare. Questa maggioranza con la decretazione d'urgenza che, come in questo caso, azzera gli spazi di discussione, mortificando il ruolo del Parlamento e la funzione di controllo delle opposizioni. Ci sono nove decreti legge che devono essere convertiti in poche settimane con la finanziaria che incombe. Sono irresponsabili e stanno calpestando la Costituzione". (Com)