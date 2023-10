Lazio: assessore Personale, legge su Giudici di Pace, importante segnale a sostegno Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il Consiglio regionale di oggi, "è arrivato un importante segnale di sostegno ai Comuni. Infatti, è stata approvata una proposta di legge che stanzia dei fondi per le spese di mantenimento e di funzionamento dei Giudici di Pace nei comuni del territorio regionale che, dopo la riforma della circoscrizione giudiziarie del 2012, si sono resi disponibili ad ospitarli in sedi locali distaccate". Lo dichiara in una nota l’assessore al Personale, alla sicurezza urbana, agli enti locali e alla polizia locale della Regione Lazio, Luisa Regimenti. "Nei procedimenti incardinati presso il Giudice di Pace - aggiunge - spesso intervengono funzionari e rappresentanti delle amministrazioni locali, che, in assenza di ufficio nel proprio Comune, sono costretti a spostarsi sottraendo giornate al servizio e impiegando risorse per i trasferimenti. Ringrazio il consigliere Cosmo Mitrano per l’impegno e la determinazione nel portare avanti una legge che promuove la giustizia di prossimità nella nostra Regione. Sostenere il mantenimento di questi uffici nei Comuni, significa promuovere il buon funzionamento della giustizia, venendo incontro alle esigenze dei sindaci chiamati a un numero sempre maggiore di incombenze", conclude Regimenti. (Com)