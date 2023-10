Università: Barelli (FI) su caro affitti, Bernini sempre disponibile al dialogo con gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Se c'è una persona che non si è mai sottratta al confronto con gli studenti è il ministro Anna Maria Bernini, tanto che ha partecipato più volte al Cnsu (Consiglio nazionale degli studenti universitari) e ha incontrato sempre i rappresentanti degli studenti nelle molteplici inaugurazioni degli anni accademici negli atenei a cui ha presenziato nell'ultimo anno. Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “Lo stesso Cnsu, nella persona del suo presidente, Alessia Conti, è stata coinvolta al tavolo ministeriale sull'housing universitario e il primo aprile scorso Anna Maria Bernini ha incontrato le associazioni degli studenti nella prefettura di Bologna", sottolinea Barelli, che aggiunge: "Anche oggi il ministro ha ribadito la sua disponibilità al confronto sul problema degli alloggi, dicendosi pronta a incontrare tutte le realtà studentesche, dando loro appuntamento nella sede del Cnsu per il prossimo 30 ottobre. Se c'è qualcuno a cui sta a cuore il diritto allo studio e gli studenti sono proprio il ministro Bernini e questo governo e gli atti compiuti fino ad ora ne sono la dimostrazione. Colmare ciò che non è stato fatto negli ultimi decenni è un'opera non da poco alla quale il ministro Bernini non si sottrae". (Rin)