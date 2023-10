Iran: da Usa nuove sanzioni contro aziende coinvolte nel programma balistico di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di undici persone e otto entità legali in Iran, Hong Kong, Cina e Venezuela, le cui attività contribuiscono all’avanzamento del programma missilistico di Teheran. Il sottosegretario statunitense con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che le attività del governo iraniano “contribuiscono a prolungare diversi conflitti nella regione e nel mondo: gli Stati Uniti continueranno a prendere i dovuti provvedimenti per ostacolare la proliferazione di armamenti da parte dell’Iran”. Le sanzioni hanno colpito la società iraniana Fanavaran Sanat Ertebatat, insieme ai due proprietari: Armin Ghorsi Anbaran e Hossein Hemsi; l’azienda Saberin Kish Company, anch’essa con sede in Iran, insieme all’appaltatore Alireza Matinkia, che ha facilitato il trasferimento di componenti per la produzione di droni da Hong Kong a Teheran; il cittadino cinese Lin Jinghe, che ha utilizzato le società Nanxigu Technology e Dali Rf Technology, con sede ad Hong Kong, per fornire componenti elettroniche all’Iran; le società iraniane Electro Optic Sairan Industries e Sarmad Electronic Sepahan; i cittadini cinesi Yongxin Li e Yiu Wa Yung, oltre all’azienda Icgoo Electronic, con sede a Hong Kong; la società iraniana Qai, insieme al direttore generale, Ghasem Damavandian. (Was)