Medio Oriente: Egitto, Senato autorizza Al Sisi ad agire “per proteggere la sicurezza nazionale”

- Il Senato egiziano ha votato per autorizzare il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la sicurezza nazionale egiziana. Lo ha riferito l’emittente televisiva statale, spiegando che il Senato ha tenuto questa sera una sessione straordinaria dedicata all'esame di quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza. Il Senato ha autorizzato il presidente egiziano a intraprendere qualsiasi azione per proteggere la sicurezza nazionale del Paese alla luce “della volontà di Israele di sfollare i palestinesi presenti nella Striscia di Gaza nel Sinai”.(Cae)