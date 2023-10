Olimpiadi 2026: per la pista da bob il governo riapre l'ipotesi Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembrava ormai tramontata l'ipotesi Cesana per la pista da bob di Milano-Cortina 2026, dopo le dichiarazioni prima del ministro dello Sport Abodi e poi del presidente del Coni Giovanni Malagò. Ma proprio oggi lo stesso ministro Abodi e con lui alcuni esponenti del governo, assieme al governatore del Veneto Zaia hanno riaperto la possibilità del Piemonte per evitare che la pista delle Olimpiadi 2026 finisca all'estero. Il ministro, a margine dell'evento Ceo for life a Roma non ha escluso l'ipotesi: "Si valuterà naturalmente anche Torino, siamo in attesa della documentazione della Regione in arrivo entro lunedì". Mentre il governatore del Veneto Luca Zaia ha affermato che "l'eventuale scelta di uscire dal territorio italiano dovrà essere una extrema ratio, dovuta a solide motivazioni. Auspico che sia chiarita sin da subito la praticabilità o l'eventuale impraticabilità dell'impianto di Cesana, in Piemonte". (segue) (Rpi)