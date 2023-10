Olimpiadi 2026: per la pista da bob il governo riapre l'ipotesi Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani questa mattina su X ha ribadito: "Bene l’idea di far svolgere le gare di bob in Piemonte.L’Italia non può rinunciare in alcun modo ad essere sede di tutte le gare delle Olimpiadi come nel dossier di candidatura.Preferisco Cesana a Innsbruck e St.Moritz", conclude. Intanto la Regione Piemonte sta preparando il dossier aggiornato della pista, che è ferma dalle Olimpiadi del 2006. Il documento entro lunedì prossimo sarà sul tavolo del ministro dello Sport. (Rpi)