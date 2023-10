I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ministro Esteri saudita e omologo iraniano discutono situazione a Gaza - Il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, ha incontrato l’omologo iraniano, Hossein Amirabdollahian, per discutere dell’attuale escalation militare nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il ministero saudita su X (ex Twitter). L’incontro è avvenuto a margine della riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione islamica che si è svolta oggi a Gedda, in Arabia Saudita. In questa occasione, il ministro degli Esteri saudita “ha ribadito la ferma posizione del Regno nei confronti della causa palestinese e il sostegno agli sforzi volti a raggiungere una pace globale e giusta che garantisca l’accesso del popolo palestinese ai propri diritti legittimi”. (segue) (Res)