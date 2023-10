© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ministro Esteri Libano, attacchi a Gaza possono innescare incendio in regione - I continui attacchi sulla Striscia di Gaza “possono innescare un incendio nell’intera regione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri del Libano, Abdallah Bou Habib, in occasione della riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione islamica che si è svolta oggi a Gedda, in Arabia Saudita. "La comunità internazionale oggi ha la grande responsabilità di porre fine ai doppi standard e al cieco sostegno all'occupante", ha proseguito il ministro, sottolineando che "l'assedio imposto a Gaza, che interessa più di due milioni di palestinesi, costituisce un palese crimine contro l'umanità". Bou Habib ha inoltre sottolineato la necessità di “porre fine alle provocazioni israeliane ai confini meridionali del Libano”. (segue) (Res)