I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

La piattaforma di perforazione TransOcean Barents sta effettuando le operazioni necessarie per lasciare il pozzo del Blocco 9 dell'offshore in Libano, dopo la conclusione delle proprie attività esplorative, per dirigersi nella Repubblica di Cipro e avviare nuove esplorazioni. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Al Markazia", secondo cui la società francese TotalEnergies e l'Amministrazione del settore petrolifero del Libano stanno analizzando i campioni e i dati delle operazioni di perforazione del Blocco 9. I primi risultati dovrebbero essere pubblicati questa settimana. Secondo quanto reso noto da "Al Markazia", inoltre, domani, presso la sede del Parlamento, il ministro uscente dell'Energia e dell'Acqua, Walid Fayad, e rappresentanti dell'Amministrazione del settore petrolifero parteciperanno alla sessione convocata dalla Commissione parlamentare per l'energia. All'ordine del giorno, i risultati delle attività esplorative nel Blocco 9 e i prossimi passi da compiere.