© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Netanyahu, la strada verso la vittoria "sarà lunga e difficile" - La strada verso la vittoria “sarà lunga e difficile, ma unito negli obiettivi e con un profondo senso di giustizia e lo spirito indistruttibile dei nostri soldati e del nostro popolo, Israele prevarrà". Lo ha detto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, all’inizio dell’incontro allargato del gabinetto di guerra con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a Tel Aviv. Rivolgendosi a Biden, Netanyahu ha affermato: “Sta incontrando il nostro gabinetto di guerra unito, unito nella determinazione di condurre Israele alla vittoria”. “Questa sarà una guerra di tipo diverso perché Hamas è un tipo di nemico diverso. Mentre Israele cerca di ridurre al minimo le vittime civili, Hamas cerca di massimizzarle. Hamas vuole uccidere quanti più israeliani possibile e non ha alcun riguardo per la vita dei palestinesi – ha proseguito -. Ogni giorno perpetrano un doppio crimine di guerra: prendere di mira i nostri civili nascondendosi dietro i loro civili, integrarsi nella popolazione civile e usarli come scudi umani”. Nel suo intervento, il primo ministro ha affermato: “Abbiamo visto il costo di questo terribile doppio crimine di guerra contro l’umanità che Hamas sta perpetrando negli ultimi 11 giorni. Poiché Israele prende legittimamente di mira i terroristi, purtroppo i civili vengono danneggiati. Hamas è responsabile e dovrebbe essere ritenuto responsabile di tutte le vittime civili”. (Res)