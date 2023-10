I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Egitto, in corso manifestazioni in tutto il Paese in solidarietà con Striscia di Gaza - Migliaia di egiziani manifestano oggi in diverse città dell’Egitto in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e di condanna dell'attacco avvenuto nei pressi dell'ospedale battista Al Ahli. Lo ha riferito il quotidiano “Al Ahram”, secondo il quale le proteste sono in corso ad Alessandria, Giza, Il Cairo, Mansura e Minya. Da parte sua, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi aveva avvertito che “milioni di persone sarebbero scese in piazza” dietro sua richiesta. (segue) (Res)