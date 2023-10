I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Egitto, Camera e Senato terranno sessioni d'emergenza su Gaza - Il presidente del Senato egiziano, Abdel Wahab Abdel Razek, ha convocato per questa sera una sessione d'emergenza dedicata all'esame di quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza. A seguire, domani, 19 ottobre, la Camera bassa del parlamento egiziano terrà una sessione straordinaria per valutare le ripercussioni della situazione nei Territori palestinesi. Secondo fonti di "Agenzia Nova", il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, dovrebbe ricevere un mandato dai parlamentari per bloccare qualsiasi tentativo di sfollare i palestinesi da Gaza verso l'Egitto. (segue) (Res)