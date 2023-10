I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: premier libico Dabaiba, assedio Gaza è genocidio, una vergogna per Israele - Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha dichiarato che "l'attacco ai civili, il bombardamento di ospedali, ambulanze, moschee e scuole, e l'assedio soffocante della Striscia di Gaza costituiscono genocidio e crimini di guerra". In una diretta trasmessa tramite la piattaforma informativa del Gun "Hakomitna" (Il nostro governo), Dabaiba ha affermato che si tratta di "una vergogna per Israele e i suoi sostenitori". Il premier libico ha quindi chiesto la "fine immediata dell'assedio su Gaza e la cessazione degli attacchi ai civili e dei bombardamenti di ospedali e ambulanze", osservando che il "silenzio" della comunità internazionale costituisce "partecipazione e incoraggiamento alla campagna di uccisioni lanciata da Israele contro la Striscia di Gaza". (segue) (Res)