I fatti del giorno - America latina

- Cina-Argentina: Xi incontra l’omologo Fernandez - Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi il suo omologo dell’Argentina, Alberto Fernandez, che si trova a Pechino in occasione del Forum sulla cooperazione lungo la Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri). Lo riferiscono i media di Stato cinesi, secondo cui l’incontro è avvenuto presso la Grande sala del popolo. Fernandez è stato accompagnato a Pechino da una nutrita delegazione, che include tra gli altri il governatore della banca centrale argentina, Miguel Pesce, la viceministra degli Esteri Cecilia Todesca e il segretario generale della presidenza, Julio Vitobello. (segue) (Res)