- Brasile-Repubblica Ceca: Praga annuncia commessa per velivoli cargo militari C-390 Embraer - Il governo della Repubblica Ceca ha scelto il velivolo militare C-390 Millennium della compagnia brasiliana Embraer per comporre la sua flotta di aerei cargo. La Embraer ha annunciato l'avvio dei negoziati con le forze armate di Praga per l'acquisto di due velivoli. "Siamo onorati di essere stati scelti dal ministero della Difesa e dalle Forze Armate per avviare i negoziati su questa importante acquisizione. Siamo pronti a fornire alla Repubblica Ceca gli aerei da trasporto tattico più avanzati disponibili sul mercato", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Embraer Defense & Security, Bosco da Costa Junior. Al momento l'aeronautica ceca non ha in dotazione aerei cargo e la logistica dipende da una flotta di 15 piccoli velivoli. Il C-390 di Embraer, grazie alla capacità di trasporto di 26 tonnellate è in grado di soddisfare le esigenze di trasporto tattico del Paese. (segue) (Res)