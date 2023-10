I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: partito da Roma il volo per rimpatriare i brasiliani bloccati a Gaza - E' partito da Roma l'aereo dell'aeronautica militare brasiliana (Fab) che sarà utilizzato per le operazioni di rimpatrio di circa 30 cittadini brasiliani che si trovano bloccati nella Striscia di Gaza, a ridosso del valico di Rafah, in attesa di poter entrare in Egitto. L'aereo trasporta anche aiuti umanitari destinati all'enclave palestinese. Tra questi 40 depuratori d'acqua portatili e kit di medicinali inviati dal governo brasiliano per rispondere alla situazione di emergenza a Gaza, completamente isolata e senza forniture di acqua, cibo, medicinali da diversi giorni. I depuratori hanno la capacità di produrre acqua pura e servire fino a 13.500 persone al giorno, mentre ciascun kit di medicinali contiene 48 articoli, tra cui antibiotici, antinfiammatori e materiale di primo soccorso. (segue) (Res)