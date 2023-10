© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Indonesia: visita Widodo conclusa con istituzione dialogo Esteri-Difesa e altri accordi - Si è conclusa con un comunicato congiunto e la firma di diversi protocolli d’intesa la visita del presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, in Cina, a Pechino (16-18 ottobre), in occasione del terzo Forum sulla cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri). Widodo e l’omologo cinese, Xi Jinping, si legge nel comunicato, hanno avuto un cordiale e approfondito scambio di opinioni sulle relazioni bilaterali e su questioni internazionali e regionali di comune interesse, concordando di rafforzare il partenariato strategico onnicomprensivo, sottoscritto dai loro Paesi dieci anni fa, mediante la piena attuazione del piano d’azione per il periodo 2022-26, il coordinamento tra le rispettive strategie di sviluppo e la cooperazione a livello regionale e globale. Tra le principali novità annunciate c’è l’istituzione di un dialogo Esteri-Difesa (“2+2”), in aggiunta ai meccanismi di cooperazione bilaterali già esistenti. (segue) (Res)