- Corea del Nord-Russia: Lavrov, sosteniamo desiderio di Pyongyang di difendere indipendenza - La Russia sostiene il desiderio della Corea del Nord di difendere la propria indipendenza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che si trova oggi a Pyongyang." La Federazione Russa esprime la sua solidarietà e pieno sostegno nel desiderio della Corea del Nord, guidata dal presidente del Consiglio di Stato, Kim Jong Un, di difendere la propria indipendenza e il diritto del suo popolo di determinare il proprio destino", ha affermato Lavrov. Il ministro ha aggiunto che Mosca apprezza il sostegno di Pyongyang all'operazione militare speciale della Russia in Ucraina. L'esponente del governo russo ha anche osservato che la sua visita offre una "buona opportunità" per rivedere in dettaglio gli ultimi accordi bilaterali raggiunti. (segue) (Res)