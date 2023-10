© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Vietnam: ministro Esteri Jaishankar conclude visita con tappa a Ho Chi Minh City - Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha concluso una visita ufficiale in Vietnam (15-18 ottobre), su invito dell’omologo Bui Thanh Son, con cui ha presieduto la 18ma riunione della Commissione congiunta sulla cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnologica. A Hanoi, inoltre, ha avuto colloqui col primo ministro, Pham Minh Chinh, e col presidente della commissione Relazioni esterne del Partito comunista vietnamita, Le Hoai Trung. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due ministri degli Esteri hanno esaminato i progressi del partenariato strategico globale e delineato le modalità per migliorare gli scambi commerciali e la cooperazione economica in un’ampia gamma di settori: energia, finanza, tecnologie, sanità, agricoltura, connettività, difesa e sicurezza, istruzione e formazione, sviluppo, giustizia, turismo, cultura e contatti tra i popoli. Inoltre, hanno avuto uno scambio di opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse. (segue) (Res)