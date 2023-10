© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sri Lanka: presidente incontra leader Vietnam, Indonesia e Pakistan a margine forum Bri - Il presidente dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, in visita in Cina, a Pechino, per partecipare al terzo forum sulla cooperazione internazionale sulla Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), ha incontrato oggi a margine dell’evento l’omologo del Vietnam, Vo Van Thuong, col quale ha parlato del rafforzamento delle relazioni bilaterali. I due leader hanno concordato di elaborare un piano d’azione, con particolare riferimento al commercio e all’agricoltura. Lo riferisce la presidenza cingalese, aggiungendo che all’incontro ha partecipato anche il governatore della Banca centrale dello Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe, che ha illustrato la situazione economica e le prospettive del Paese. (Res)