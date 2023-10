Medio Oriente: ministro Esteri Turchia, mondo islamico dovrebbe agire in modo unitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti eventi in Israele e nella Striscia di Gaza "hanno dimostrato ancora una volta che il mondo islamico dovrebbe pensare, parlare e agire in modo unitario". Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri della Turchia, Hakan Fidan, nel suo intervento alla riunione ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione islamica a Gedda, in Arabia Saudita. "I Paesi musulmani devono adottare nuovi metodi e compiere passi concreti per raggiungere una soluzione equa e duratura della questione palestinese", ha affermato Fidan, sottolineando che "nulla può giustificare" la privazione di elettricità, carburante, cibo e acqua ai palestinesi di Gaza, e "nulla può giustificare il bombardamento di civili, moschee e ospedali". (Tua)