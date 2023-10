Fvg: Università Trieste su "Nature", possibile trasformare sistema da metallo a isolante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inserire materiali quantistici in cavità ottiche permette di controllare le proprietà collettive della materia, trasformando un sistema da metallo a isolante. È quanto scoperto dallo studio, pubblicato oggi su "Nature", condotto dall'Università degli studi di Trieste, dall'Università di Erlangen e dai laboratori di Elettra Sincrotrone Trieste, in collaborazione con l'Helmholtz-Zentrum di Dresda, il Cnr-Iom e lo Jozef Stefan Institute di Lubiana. La scoperta apre opportunità ancora del tutto inesplorate per il controllo della termodinamica e delle proprietà di trasporto dei materiali quantistici, in questo caso specifico del disolfuro di tantalio. Lo studio ha infatti dimostrato che l'inserimento di materiali in cavità ottiche (due specchi perfettamente allineati), che porta a una modifica dell'ambiente elettromagnetico che li circonda, può essere usato per controllare le proprietà dei materiali. Il gruppo di ricercatori ha dimostrato che è possibile ottenere una transizione reversibile tra la fase isolante e la fase metallica, regolando meccanicamente la posizione degli specchi che circondano il materiale. "Se già sapevano che al di sotto di una certa temperatura il materiale diventa isolante, quel che abbiamo scoperto e dimostrato è la possibilità di modificare lo stato attraverso un movimento di specchi non in contatto con il materiale", spiega Daniele Fausti, professore associato di Fisica della materia al dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste e chair di Fisica dello stato solido all'Università di Erlangen. "La possibilità di decidere della capacità conduttiva di un materiale, con un controllo touchless, potrebbe avere importanti ricadute nella sensoristica di precisione e nell'ambito della computazione quantistica, fornendo potenzialmente un'architettura per leggere e controllare lo stato di un materiale con la luce", aggiunge.(Frt)