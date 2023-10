Tlc: Di Raimondo (Asstel), Filiera tlc in prima per linea per la cultura dell'inclusione e del rispetto delle diversità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal primo anno partecipiamo con convinzione a 4 Week 4 Inclusion, la maratona digitale che promuove la cultura dell'inclusione e il rispetto delle diversità nel mondo del lavoro. Inclusione e diversità sono un binomio fortissimo che rafforzano le aziende e offrono opportunità di cambiamento anche costruendo role model innovativi per la società. Connettere le differenze è un passo fondamentale verso l'inclusività ad ogni livello, e come la nostra Filiera da tempo, anche e soprattutto nel rapporto tra scuola e mondo del lavoro". Lo ha detto Laura Di Raimondo, Direttore Generale Asstel, nell'evento '+39: il mondo del lavoro visto dalle nuove generazioni' durante la maratona 4 Week 4 Inclusion promossa da Tim. "L'evento che abbiamo realizzato insieme a Vbr all'interno della maratona 4W4I ha esattamente questo obiettivo: unire i punti, connettere le reti per ridurre le distanze nel Paese. Le imprese Tlc sono impegnate non solo a connettere materialmente l'Italia, ma anche a creare connessioni solide tra tutti i soggetti attivi della società. Realizzare una reale connessione tra imprese e giovani, tra aziende e scuola significa da un lato orientare meglio le nuove generazioni nelle loro scelte formative e quindi lavorative, dall'altro mettere in campo alleanze educative per costruire saperi e competenze, richiesti dal mercato, ma oggi mancanti". "Con 4W4I siamo in prima linea per favorire la cultura dell'inclusione, della diversità, delle pari opportunità. Fondamentale – prosegue Di Raimondo –investire a tutti i livelli, nella scuola, negli Its Accademy, nelle Università, soprattutto nelle materie Stem, promuovendo un modello virtuoso tra sistema educativo e lavoro. Per le giovani generazioni, e soprattutto per le ragazze alle quali dobbiamo offrire pari condizioni competitive". "La scuola è l'avamposto dell'autodeterminazione. E come tale, è l'ambiente più consono a trattare il tema dell'inclusione.» Queste le parole del Direttore Artistico di Vbr, Giulio Ceccanei che continua «La rubrica radiofonica + 39 nasce con questi obiettivi, ci rivolgiamo al mondo degli studenti e ai giovani in generale, con la convinzione che una contaminazione positiva si possa fare. Temi così importanti, che fanno parte dell'agenda 2030, hanno bisogno di essere trasmessi, divulgati. L'inclusione fa parte del sentimento di libertà più alto, sentimento che porta con sé tutte le forme di quei valori che naturalmente i giovani hanno e che devono riconoscere nella società. Siamo onorati di partecipare all'evento 4w4I insieme alla dott.ssa Di Raimondo, donna che così ben rappresenta il tema di questo evento, inclusione e parità".(Rin)