Agroalimentare: Vallacchi, Carra, Piloni (Pd), su peste suina maggioranza approvi nostra mozione

- "Stiamo per votare la nostra mozione, depositata in origine come urgente, per intervenire ad arginare il diffondersi della peste suina. Ci auguriamo che la Commissione Agricoltura, vista la drammatica situazione, accolga le nostre richieste", lo dicono, al termine della seduta odierna, Roberta Vallacchi, Marco Carra e Matteo Piloni, consiglieri regionali del Pd. Il Gruppo dei dem aveva presentato l'atto come urgente durante una seduta d'Aula dei primi di ottobre, ma era stato rinviato in Commissione per la discussione. Questo pomeriggio il tema è stato affrontato e la prossima settimana si voterà. "Il problema riguarda Pavia, Lodi, Cremona e Brescia, ma principalmente la provincia di Pavia dove i danni complessivi superano i 100 milioni di euro, con 55 aziende in crisi, 36mila capi abbattuti e 180mila capi bloccati negli allevamenti – fanno sapere i tre consiglieri Pd –. E nessuno ha ancora ricevuto indennizzi, perché i 19 milioni stanziati dal Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida sono insufficienti e vanno a coprire il periodo 1 luglio 2022-31 luglio 2023. La crisi però a Pavia è arrivata in agosto e perciò le aziende non hanno visto un euro". (segue) (Com)